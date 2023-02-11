Gaston Esposito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Esposito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Esposito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Esposito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Esposito 6 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Ezequiel Espósito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Esposito Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Esposito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 6 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Gaston Esposito'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Esposito Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Esposito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Esposito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Esposito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında Nueva Chicago

Gaston Esposito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Esposito şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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