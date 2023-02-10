Gaston Gerzel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gerzel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gaston Gerzel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gaston Gerzel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gaston Gerzel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gerzel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaston Gerzel

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Gerzel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Gerzel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Gerzel 5 Ocak 2000 tarihinde Resistencia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Gastón Gerzel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Gerzel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Gaston Gerzel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Gerzel'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Gerzelboyu ve yaşı kaç

Gaston Gerzel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Gerzel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gaston Gerzel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Gerzel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Boca Juniors II

12 Şubat 2021 yılında Platense

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2023 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Gaston Gerzel kimdir

Gaston Gerzel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Gerzel şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Gaston Gerzel nereli

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