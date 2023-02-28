Gaston Gil Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gil Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Gil Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Gil Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Gil Romero 6 Mayıs 1993 tarihinde General Roca şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Ignacio Gil Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Gil Romero Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STM yapmaktadır. Gaston Gil Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Gil Romero'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Gil Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Gil Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaston Gil Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Gil Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Estudiantes

12 Ocak 2016 yılında Rosario Central

31 Aralık 2016 yılında Estudiantes

21 Şubat 2017 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2017 yılında Estudiantes

16 Ocak 2018 yılında Patronato

30 Haziran 2018 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2018 yılında Belgrano

3 Ocak 2019 yılında Estudiantes

4 Ocak 2019 yılında Patronato

30 Haziran 2019 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

30 Haziran 2020 yılında Estudiantes

10 Eylül 2020 yılında Aldosivi

13 Ocak 2022 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Gaston Gil Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Gil Romero şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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