Gaston Gil Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gil Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gaston Gil Romero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gaston Gil Romero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gaston Gil Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gil Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gaston Gil Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gil Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Gil Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Gil Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Gil Romero 6 Mayıs 1993 tarihinde General Roca şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Ignacio Gil Romero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Gil Romero Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STM yapmaktadır. Gaston Gil Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Gil Romero'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Gil Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Gil Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaston Gil Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Gil Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Estudiantes

12 Ocak 2016 yılında Rosario Central

31 Aralık 2016 yılında Estudiantes

21 Şubat 2017 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2017 yılında Estudiantes

16 Ocak 2018 yılında Patronato

30 Haziran 2018 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2018 yılında Belgrano

3 Ocak 2019 yılında Estudiantes

4 Ocak 2019 yılında Patronato

30 Haziran 2019 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

30 Haziran 2020 yılında Estudiantes

10 Eylül 2020 yılında Aldosivi

13 Ocak 2022 yılında Atl. Tucumán

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Gaston Gil Romero kimdir

Gaston Gil Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Gil Romero şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gaston Gil Romero nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Francisco Morel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Morel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Morel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Morel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronald Melkumyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Melkumyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronald Melkumyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Melkumyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Santacruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danilo Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Santacruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arsen Hovhannisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Hovhannisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arsen Hovhannisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsen Hovhannisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi