Gaston Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Gomez 4 Mart 1996 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Gomez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Dreams yapmaktadır. Gaston Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Gomez'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaston Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2017 yılında Racing Club

1 Ocak 2023 yılında Vélez Sarsfield

31 Aralık 2023 yılında Racing Club

Gaston Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Gomez şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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