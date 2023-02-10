Gaston Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Gonzalez 23 Şubat 1988 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Germán González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Gonzalez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Gonzalez'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaston Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Platense

1 Temmuz 2011 yılında Platanias

22 Temmuz 2013 yılında AO Episkopi

4 Temmuz 2014 yılında Apollon Smyrnis

23 Ocak 2015 yılında AO Chania

26 Ağu 2015 yılında AO Trikala

1 Ocak 2016 yılında Ind. Rivadavia

1 Temmuz 2018 yılında CD Morón

29 Temmuz 2019 yılında Belgrano

1 Şubat 2021 yılında CD Morón

1 Ocak 2023 yılında Ferro

Gaston Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Gonzalez şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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