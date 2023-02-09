Gaston Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Hernandez 19 Ocak 1998 tarihinde San Rafael şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Alan Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Hernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Hernandez'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaston Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaston Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo II

14 Eylül 2020 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2021 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2022 yılında San Lorenzo

Gaston Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Hernandez şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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