Gaston İcardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston İcardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston İcardi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gaston İcardi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gaston İcardi 28 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gaston İcardi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Ferro Carril Oeste II futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste II takımına - tarihinde katılmıştır. Gaston İcardi'nin Club Ferro Carril Oeste II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gaston İcardi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gaston İcardi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gaston İcardi şuan Club Ferro Carril Oeste II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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