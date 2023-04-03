Gaston İcardi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston İcardi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gaston İcardi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gaston İcardi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.