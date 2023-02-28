Gaston Lezcano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Lezcano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Lezcano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Lezcano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Lezcano 21 Kasım 1986 tarihinde San Nicolás şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Andrés Lezcano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Lezcano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Lezcano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Lezcano'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Lezcano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gato.lezcano/

Gaston Lezcano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Lezcano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Lezcano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Lezcano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Canuelas FC

31 Aralık 2008 yılında Lamadrid

1 Ocak 2009 yılında Barracas C.

30 Haziran 2009 yılında Lamadrid

1 Temmuz 2011 yılında S. Morning

1 Ocak 2012 yılında 3 de Febrero

1 Ocak 2013 yılında Cobreloa

1 Ocak 2014 yılında O'Higgins

21 Ocak 2017 yılında Monarcas Morelia

31 Aralık 2017 yılında O'Higgins

1 Ocak 2018 yılında Monarcas Morelia

5 Ocak 2020 yılında U. Católica

25 Ocak 2022 yılında Cobresal

Gaston Lezcano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Lezcano şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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