Gaston Lodico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Lodico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Lodico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Lodico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Lodico 28 Mayıs 1998 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Andrés Lodico şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Lodico Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Gaston Lodico, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Lodico'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Lodico Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gatolodico/

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Gaston Lodico Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Lodico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaston Lodico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Lodico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lanús II

1 Ocak 2018 yılında Lanús

6 Ocak 2020 yılında Ferencváros

30 Haziran 2020 yılında Lanús

27 Ocak 2021 yılında Aldosivi

31 Aralık 2021 yılında Lanús

15 Şubat 2022 yılında O'Higgins

31 Aralık 2022 yılında Lanús

13 Ocak 2023 yılında Instituto AC

31 Aralık 2023 yılında Lanús

Gaston Lodico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Lodico şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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