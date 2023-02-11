Gaston Montero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Montero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Montero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Montero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Montero 23 Mart 1986 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Eduardo Montero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Montero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Montero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Gaston Montero'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Montero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Montero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Montero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Montero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2008 yılında Gimnasia (J)

1 Ocak 2009 yılında Los Andes

1 Temmuz 2009 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2010 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2010 yılında Platense

14 Temmuz 2011 yılında Estudiantes U19

1 Temmuz 2014 yılında CD Morón

23 Şubat 2015 yılında CD Riestra

20 Ağu 2020 yılında Almirante Brown

28 Şubat 2021 yılında CD Riestra

31 Aralık 2021 yılında Almirante Brown

Gaston Montero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Montero şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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