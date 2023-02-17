Gaston Moreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Moreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Moreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Moreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Moreyra 15 Aralık 1999 tarihinde Merlo, Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Moreyra Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Gaston Moreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gaston Moreyra'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaston Moreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Moreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Moreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Moreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Ferro

Gaston Moreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Moreyra şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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