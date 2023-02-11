Gaston Novero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Novero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Novero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Novero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Novero 6 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Novero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Novero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Novero'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Novero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Novero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Novero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Novero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2022 yılında Sportivo Las Parejas

26 Mayıs 2022 yılında Chaco For Ever

26 Mayıs 2022 yılında Chaco For Ever

9 Ocak 2023 yılında Patronato

31 Aralık 2023 yılında Chaco For Ever

Gaston Novero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Novero şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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