Gaston Olveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Olveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Olveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Olveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Olveira 21 Nisan 1993 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Hernán Olveira Echeverría şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Olveira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Business yapmaktadır. Gaston Olveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Olveira'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gaston Olveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Olveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Olveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Olveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında River Plate

15 Ocak 2021 yılında Olimpia

31 Aralık 2021 yılında River Plate

1 Ocak 2022 yılında Olimpia

Gaston Olveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Olveira şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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