Gaston Pedernera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Pedernera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Pedernera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Pedernera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Pedernera 9 Ekim 2000 tarihinde San Rafael şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Pedernera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Pedernera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Godoy Cruz II futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Godoy Cruz II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gaston Pedernera'nin Club Deportivo Godoy Cruz II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Pedernera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Pedernera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Pedernera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Pedernera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Godoy Cruz II

Gaston Pedernera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Pedernera şuan Club Deportivo Godoy Cruz II takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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