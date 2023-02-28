Gaston Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Rodriguez 12 Şubat 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Gastón Rodríguez Olivera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Gaston Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 23 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Gaston Rodriguez'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Defensor

10 Ocak 2020 yılında Valdivia

23 Şubat 2021 yılında Magallanes CF

Gaston Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Rodriguez şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gaston Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Defensor Sporting (2007-2012)

Uruguay U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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