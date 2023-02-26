Gaston Sirino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Sirino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Sirino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Sirino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Sirino 22 Şubat 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Leandro Sirino Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Sirino Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Sirino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 17 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Gaston Sirino'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gaston Sirino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/sirino_charango?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Gaston Sirino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Sirino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Gaston Sirino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Sirino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında San Felipe

1 Temmuz 2015 yılında San Luis

24 Ocak 2017 yılında Bolívar

17 Ocak 2018 yılında Sundowns

Gaston Sirino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Sirino şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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