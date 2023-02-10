Gaston Suso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Suso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Suso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Suso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Suso 12 Mart 1991 tarihinde Arrufó şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Suso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BYP yapmaktadır. Gaston Suso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gaston Suso'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Suso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Suso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Suso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Suso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rafaela

1 Temmuz 2013 yılında GyT (Salta)

1 Ocak 2016 yılında CA Mitre

1 Temmuz 2016 yılında Godoy Cruz

21 Şubat 2017 yılında Estudiantes BA

30 Haziran 2018 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2018 yılında Rafaela

1 Temmuz 2019 yılında Platense

2 Eylül 2020 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2021 yılında Platense

Gaston Suso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Suso şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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