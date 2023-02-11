Gaston Telechea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Telechea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Telechea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Telechea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Telechea 16 Aralık 1999 tarihinde Curuzú Cuatiá şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Telechea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Telechea, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 26 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Gaston Telechea'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Telechea Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Telechea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Telechea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Telechea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ekim 2020 yılında Rafaela

Gaston Telechea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Telechea şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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