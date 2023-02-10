Gaston Togni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Togni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Togni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Togni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Togni 20 Eylül 1997 tarihinde General Pinto şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Alberto Togni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Togni Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Gaston Togni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Togni'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Togni Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Togni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaston Togni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Togni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Indep'te II

6 Temmuz 2018 yılında Defensa

30 Haziran 2019 yılında Indep'te II

11 Ağu 2020 yılında Independiente

1 Temmuz 2022 yılında Defensa

31 Aralık 2023 yılında Independiente

Gaston Togni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Togni şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Gaston Togni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 18 numaralı formasıyla 31 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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