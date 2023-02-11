Gaston Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Torres 2 Şubat 2000 tarihinde Barrancas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Alberto Torres şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Torres Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Gaston Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Torres'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gaston Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Talleres II

29 Mart 2022 yılında Ferro (GP)

31 Aralık 2022 yılında Talleres II

16 Ocak 2023 yılında Almagro

31 Aralık 2023 yılında Talleres II

Gaston Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Torres şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.