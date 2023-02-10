Gaston Veron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Veron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gaston Veron kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gaston Veron ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gaston Veron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Veron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaston Veron

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Veron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Veron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Veron 23 Nisan 2001 tarihinde Puerto Vilelas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Nicolás Verón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Veron Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Gaston Veron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Veron'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gaston Veronboyu ve yaşı kaç

Gaston Veron Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Veron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaston Veron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Veron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Argentinos II

21 Eylül 2020 yılında Estudiantes BA

30 Haziran 2021 yılında Argentinos II

1 Ocak 2022 yılında Argentinos Jrs.

Gaston Veron kimdir

Gaston Veron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Veron şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gaston Veron nereli

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