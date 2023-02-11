Gaston Yabale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Yabale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Yabale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Yabale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Yabale 30 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Yabale Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Yabale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 17 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Gaston Yabale'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Yabale Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Yabale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Yabale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Yabale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Instituto AC II

1 Ocak 2018 yılında Instituto AC

17 Ekim 2020 yılında Gimnasia (J)

Gaston Yabale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Yabale şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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