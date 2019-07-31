Gastroantep Festivali İstanbul’da tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehi Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde (Gastroantep) yalnızca Gaziantep'in kebabını, lahmacununu ve baklavasını değil, bir şehir kalkınmasını anlatacaklarını bildirdi.

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 12-15 Eylül tarihlerinde organize edilecek 2'nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali tanıtım toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Şahin: En Güçlü Medeniyetlere Ev Sahipliği Yaptık

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ülkemizin lezzet başkenti, 5 antik kentiyle en güçlü medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Gazi şehirden hepinize selamlar getirdim. Aslında insanlık tarihi kadar eski bir hikayenin hangi aşamalara geldiğini görmek için İstanbul'dayız. Yalnızca kebabı, lahmacunu ve baklavayı anlatmak için burada değiliz. Bunun bir Anadolu kalkınması, bir şehir kalkınması üzerinde hedeflerimizin ne olduğunu anlatacağız" dedi.

Sunum eşliğinde katılımcılara Gaziantep'le ilgili bilgiler veren Şahin, Gazi şehrin sanayisiyle, ticaretiyle, nitelikli insan gücüyle farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Gaziantep'in bereketli hilalin ortasında yer aldığını aktaran başkan Şahin, kentin Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesi arasında çok önemli lojistik bir üs olduğunu aktardı.

Tek Başına Kültürle Yüksek Teknolojiye Geçemeyiz

Başkan Fatma Şahin, "Güçlü ve zayıf taraflarımızı çok iyi görmemiz lazım. Bulunduğumuz coğrafya, bizlere risklerin yanında büyük fırsatlar da veriyor. Her noktada şehirlerin anasıyla İstanbul'la yarışıyoruz. Gerek ihracatçı firma sayısı, gerekse üretim kapasitemizle İstanbul'la birlikte Anadolu'nun kalkınması için rakamları daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin 100'üncü yılında ülke ekonomisini Dünya'nın en büyük 10'uncu ekonomisi haline getirmek için hedeflerimiz var. Bu hedefe sadece İstanbul ve Ankara'yla ulaşamayız, bu Anadolu'nun topyekun kalkınmasıyla yerel kalkınmayı yukarıya taşımamızla olacak. Tek başına kültürle, sanatla, gastronomiyle yüksek teknolojiye geçemeyiz, inovasyon ve AR-GE üzerine çalışmamız gerekiyor" dedi.

Şehirlerin yarıştığı yeni bir dünya düzeni kurulduğunu hatırlatan Şahin, Avrupa'daki bir ülkenin herhangi bir belediye başkanının diliyle konuşulamazsa sürdürülebilir kalkınmadan söz edilemeyeceğini, kesinlikle küresel rekabete girişilemeyeceğini bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, eşsiz mutfak kültürüyle bilinen Gaziantep'in, Uluslararası Gastronomi Festivali'yle dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, yeme içme sektörünün ileri gelenlere, ziyaretçilere unutamayacakları bir gastronomi deneyimi yaşatacağını dile getirdi.

Başkan Şahin Katmer Yaptı

Toplantının ardından gazeteci, köşe yazarları ve gurmelerle bir araya gelen başkan Fatma Şahin, kendi elleriyle katmer yaptı.

Festival hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın kurumsal sponsorluğundaki GastroAntep festivali meraklılarıyla buluşacak. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, ünlü pasta şefleri, UNESCO gastronomi şehirleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, Gaziantepli tarım üreticileri ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri festivalde bir araya gelecek. Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, atölyeler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik organize edilecek. Michelin yıldızlı şefler, tamamen yerel ürünler kullanarak workshoplar düzenleyecek. Festivalde Dünya'nın yalnızca yerel ürünlerle gerçekleştirilen tek gastronomi yarışması "Local Chef" de yapılacak. GastroAntep Festivali, Gaziantep'in gastronomi kültürü ve tarımsal gıda ürünlerinin dünyaya açıldığı bir platforma dönüşecek.

Kaynak: İHA