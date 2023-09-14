GastroANTEP Kültür Yolu Festivali başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde bu yıl ilk kez iki festivali içerisinde barındıracak "GastroANTEP Kültür Yolu Festivali" için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için 16-24 Eylül tarihlerinde 5'incisi düzenlenecek GastroANTEP'te hem gastronominin önde gelen isimleriyle paneller, söyleşiler, workshoplar yapılacak hem de birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

Festival 8 gün sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın en geniş kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile birleşen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali ile ziyaretçilere, yerli ve yabancı turistlere eğlencesi bol bir hafta yaşatılacak.

Festival çerçevesinde bu yıl da gastronominin önde gelen isimleri Gaziantep'te buluşacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak paneller ve söyleşilerin yanı sıra ödüllü şefler yöresel lezzetleri kullanarak workshoplar düzenleyecek. Festival hem sokak lezzetlerini barındıracak hem de yöresel ürünlere stantlarla yer verecek.

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7 farklı ülkeden gelen 13 şef ziyaretçileri lezzet yolculuğuna çıkaracak

Festivalde Belçika'dan Marc Pauquet, İspanya'dan Juanjo Lopez, Martina Puigvert Puigdevall Portekiz'den Joao Oliveira, Joana Artieda, İtalya'dan Franco Sultano, Floriano Pellegrino, Fabrizio Fiorani, Claudio Chinali, Fransa'dan Alan Geaam, Fabrizio Fiorani, Ürdün'den Ali Alghizzawi ve Lübnan'dan Joe Barza workshoplar ile Gaziantep ürünleri yeniden yorumlayarak kreatif yemek showları gerçekleştirecek.

22 Türk şeften workshop, panel ve söyleşi

Türk şeflerden Ömür Akkor, Cüneyt Asan, Harun Reşit Dönmez, Eyüp Kemal Sevinç ve kadayıf alanında öne çıkan Ali Usta yine workshoplarda maharetini konuşturarak, misafirlerin damağına dokunacak. Bunun yanı sıra Zeynep Pınar Taşdemir, Serkan Aksoy, Cihan Çetinkaya, Mevlüt Özkaya, "Yıldız Şeflerin Coğrafi İşaret Almış Yöresel Ürünleri Dünya Gastronomisine Tanıtmak için Yaptıkları Öncü Girişimler" konulu panelde konuşmacı olarak bulunacak.

"Yeme-İçme Sektöründeki Gelecek Nesil Kadınlara Örnek Teşkil Edecek Tavsiyeler" konulu panele ise gastronomi alanından Aylin Öney Tan, Sinem Özler, Hülya Tiritoğlu, Maria Ekmekçioğlu, Ebru Kocaacar ve Damla Uğurtaş katılacak.

Ünlü şef Arda Türkmen'in konuşmacı olarak katılacağı "Gastronominin Geleceği & Yeni Trendlerin Belirlenmesi" konulu söyleşide hem ulusal hem de uluslararası alanda yemek kültürünün mevcut durumu ve geleceği mercek altına alınacak. Ayrıca yine şef ve sosyal girişimci olarak bilinen Ebru Baybara'nın konuşmacı olarak yer alacağı "Gastronominin Nobeli & Hikayesi" nde ise bölgenin yöresel tatları ve bölgeye has özgün tatlardan bahsedilecek.

Şehrin 4 farklı yerinde konserlerle festival coşkusu

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali çerçevesinde bu yıl kurulacak 4 ayrı sahnede konserlerle festival coşkusu bütün şehre yayılacak. Festival Park Ana Sahne, Şahinbey Parkı Amfi Tiyatro, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve Kalbi Antep Meydanı Sahneleri'nde 16-24 Eylül tarihleri arasında sırasıyla Fatma Turgut, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Alişan, Murat Dalkılıç ve Merve Özbey sahne alarak, sevilen şarkılarını seslendirecek.

Türkiye'nin sevilen şefi Danilo Zanna da festivalde

Öte yandan Türkiye'de gastronomide bilinen isim Danilo Zanna "Geleneksel Yemek Kültürünün Gelecek Kuşaklara Aktarımı için Neler Yapılabilir?" temalı söyleşide dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Festival boyunca michelin yıldızı, yurt dışında adından sıkça söz ettiren yabancı ve Türk şefler ile 15 workshop etkinliği planlanırken, 10'un üzerinde panelle de Gaziantep gastronomisi, anadolu mutfağı, sürdürülebilir gastronomi gibi başlıklar ele alınacak.

GastroANTEP sanat çalışmalarını da içinde barındıracak

Kültür Yolu etkinlikleri çerçevesinde bu yıl GastroANTEP konserlere, sergilere, tiyatro, film, opera ve bale gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Festival çerçevesinde geleneksel el sanatları, foto maraton, dijital çalışmalar, gezici müze ve kütüphane etkinliklerine de yer verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)