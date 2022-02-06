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Gastroenteroloji ne demek, TDK'ya göre Gastroenteroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gastroenteroloji kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gastroenteroloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gastroenteroloji nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gastroenteroloji kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gastroenteroloji ne demek, TDK'ya göre Gastroenteroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gastroenteroloji ne demek? Gastroenteroloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gastroenteroloji kelimesi. Peki gastroenteroloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gastroenteroloji nedir, gastroenteroloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GASTROENTEROLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gastroenteroloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Gastroenteroloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gastroenteroloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sindirim bilimi
- Hastanelerde sindirim organları hastalıklarının incelendiği, tedavi edildiği bölüm

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