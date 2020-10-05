GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer kimdir? | İkinci eş paylaşımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) Başhekim Yardımcısı olarak görev alan Ali Edizer tarafından sosyal medyaya yüklenen video, kullanıcılar tarafından eleştirilerin hedefi haline geldi. Dinen ikinci eş almanın caizliğine değinen Edizer'in, Medeni Kanun'a karşı olduğunu belirttiği paylaşımının ardından kim olduğu, çalıştığı kurumlar ve videoda söyledikleri merak konusu oldu. Peki GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer kimdir? GATA Başhekim Yardımcısı ikinci eş açıklaması nedir? İşte detaylar...

GATA BAŞHEKİM YARDIMCISI ALİ EDİZER KİMDİR?

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aktif olarak görevi başında bulunan Ali Edizer, eğitim hayatının lisans bölümünü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamasının ardından Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır.

Sağlık Ocağı Hekimliği, Hakkâri'de Askeri Hekimlik, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, 11 yıl çeşitli özel sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Gn Md Yardımcılığı, SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in görev aldığı kurumlar:

(03/2018 – Devam ediyor): Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı

(10/2016 – 02/2018):Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı

(10/2012 - 10/2016):Dr. A. Yurtaslan Ankara Onkoloji E.A.H. Başhekim Yardımcısı

(10/2012 - 10/2013):Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Danışmanı

(01/2012 - 10/2012):Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü

(08/2011 - 01/2012):Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı

(05/2010 - 08/2011):SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüİlaç ve Eczacılık Daire Başkanı

(09/2009 - 05/2010):Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

(2005 - 2009):Özel Sağlık Kuruluşlarında Yönetici

(2001 - 2005):H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1999 - 2000):Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı

(1997 – 1999):H. N. Köseoğlu Sağlık Ocağı Tabibi

(1996 - 1997):Hakkâri Çukurca Askerlik Görevi

(1992 - 1996):Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi

GATA BAŞHEKİM YARDIMCISI İKİNCİ EŞ AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video ile internet kullanıcılarının hedefi haline gelen GATA Başhekim Yarımcısı Ali Edizer, videoda erkeklerin ikinci eş alması konusuna değindi. 'Medeni Kanun ile mücadele içinde olduğunu belirten Edizer'in Menzil Cemaati'ne yakın olduğu iddia edildi. Yasalar gereği tek eşli olunması gerekliliğini eleştiren GATA Başhekim YArdımcısı, videoda şu ifadelere yer verdi:

"Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır günahtır oğlum, niye aldatıyorsunuz? Allahu Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni Kanun'la zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin."