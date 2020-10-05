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GATA Başhekim Yardımcısından ikinci eş açıklaması!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) Başhekim Yardımcısı olarak görev alan Ali Edizer'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım infial yarattı. Medeni Kanun'a karşı odluğunu belirten Dizer, ikinci eş açıklaması yaparak erkeklere önerilerde bulundu.

GATA Başhekim Yardımcısından ikinci eş açıklaması!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) Başhekim Yardımcısı olarak görev alan Ali Edizer tarafından sosyal medyaya yüklenen video, kullanıcılar tarafından eleştirilerin hedefi haline geldi. Dinen ikinci eş almanın caizliğine değinen Edizer'in, Medeni Kanun'a karşı olduğunu belirttiği paylaşımının ardından tepki gören Edizer'in Menzil Cemaati'ne yakın olduğu iddia edildi. Yasalar gereği tek eşli olunması gerekliliğini eleştiren GATA Başhekim Yardımcısı, videoda şu ifadelere yer verdi:

"Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün yine işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor? Koca aldattı diye. Ayıptır günahtır oğlum, niye aldatıyorsunuz? Allahu Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni Kanun'la zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin."

 

GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer kimdir? | İkinci eş paylaşımıGATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer kimdir? | İkinci eş paylaşımı

 

Berna Akkaya
Editör


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