Gatito Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gatito Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gatito Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gatito Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gatito Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gatito Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gatito Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gatito Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gatito Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gatito Fernandez 29 Mart 1988 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gatito Fernandez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Gatito Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Gatito Fernandez'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gatito Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gatitofernandez/

Gatito Fernandezboyu ve yaşı kaç

Gatito Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gatito Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gatito Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gatito Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2009 yılında Estudiantes

30 Haziran 2010 yılında Cerro Porteño

5 Temmuz 2010 yılında Racing Club

30 Haziran 2011 yılında Cerro Porteño

2 Ağu 2011 yılında Utrecht

30 Haziran 2012 yılında Cerro Porteño

1 Ağu 2014 yılında EC Vitória

29 Ocak 2016 yılında Figueirense FC

1 Ocak 2017 yılında Botafogo

Gatito Fernandez kimdir

Gatito Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gatito Fernandez şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Gatito Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gatito Fernandez nereli

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