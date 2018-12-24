Gatwick’teki drone krizi şüphelileri serbest bırakıldı

İngiliz polisi, Gatwick Havalimanı'ndaki drone krizi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 2 şahsı dün serbest bıraktı.

İngiliz polisi, Gatwick Havalimanı'nda binden fazla uçuşun iptal edilmesine ve yaklaşık 140 bin yolcunun seyahatlerinin engellenmesine neden olan drone kriziyle ilgili Cuma günü geç saatlerde gözaltına alınan ve sorgulanan 2 şüpheliyi dün serbest bıraktı.

Gatwick Havalimanı'na yaklaşık beş kilometre mesafede yaşayan 47 yaşındaki bir erkek 54 yaşındaki kadının sorgulaması sonrasında, Sussex Emniyet Müdürü Jason Tingley, "Her iki şahısta bizimle iş birliği yaparak sorularımıza cevap verdi. Drone olayında artık şüpheli olmadıkları için memnunum" dedi.

Tingley, drone kriziyle ilgili soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini dile getirerek, hasarlı bir drone'nin havalimanı çevresine yakın bir yerde bulunduğunu, çevreden ya da uzaktan biri tarafından uzaktan kumandayla kontrol edilip edilmediği hakkında adli araştırma yapıldığını vurguladı.

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi İngiltere ve Londra'nın en büyük ikinci, Avrupa'nın da en büyük sekizinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı (İHA) yüzünden Çarşamba gecesi durdurulan ve Perşembe günü kademeli olarak başlatılan uçuşlar, hava sahasında yeniden İHA görüldüğüne dair haberler üzerine askıya alınmıştı. Havalimanında yaklaşık 36 saat süren kesintilerden sonrası uçuşlar Cuma günü yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: İHA