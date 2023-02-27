Gaudentas Ralys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaudentas Ralys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaudentas Ralys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaudentas Ralys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaudentas Ralys 31 Mart 2001 tarihinde Vilnius şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaudentas Ralys Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaudentas Ralys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaudentas Ralys'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaudentas Ralys Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gaude_ra/

Gaudentas Ralys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaudentas Ralys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaudentas Ralys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaudentas Ralys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zalgiris

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Gaudentas Ralys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaudentas Ralys şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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