Gaultier Overman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaultier Overman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaultier Overman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaultier Overman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaultier Overman 15 Kasım 2000 tarihinde Maassluis şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaultier Overman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InFootball Agency yapmaktadır. Gaultier Overman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gaultier Overman'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaultier Overman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaultier Overman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaultier Overman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaultier Overman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dordrecht U19

1 Temmuz 2019 yılında Dordrecht U21

1 Ocak 2020 yılında FC Dordrecht

1 Temmuz 2020 yılında Sparta U21

Gaultier Overman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaultier Overman şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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