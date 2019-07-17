GAÜN iş sağlığı ve güvenliği projesi İspanya’da ses getirdi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus Plus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen ve Gaziantep Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü üstlendiği İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma isimli projenin beşinci ulus ötesi toplantısı Barcelona'nın Valencia Kenti'nde gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde yürütülen proje, tüm dünyada önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen projenin beşinci ulusötesi toplantısının ev sahipliğini proje ortaklarından Valencia Yapı-İş Federasyonu olan Fevec" in üstlendi. Toplantı başta Capital Radyo olmak üzere yazılı, görsel, işitsel medyadan yoğun ilgi gördü. Gaziantep Üniversitesini temsilen, Proje Koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası, Öğr. Gör. G. Günbala Güven ve Öğr. Gör. Derya Çevik Taşdemir'in katıldığı toplantıda ayrıca İspanya, Almanya, Polonya ve Slovenya'dan proje ortakları da yer aldı. Toplantıda ortaklar iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği uzaktan eğitim modülü ve proje kapsamında geliştirilen mobil uygulama üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Projenin beşinci ulus ötesi toplantısının ana gündeminin uzaktan eğitim modülünün hedef kitlelere ulaştırılması olduğunu belirten Öğr. Gör. Derya Çevik Taşdemir, "Memleketimiz ve insanlık adına büyük işler yapıyoruz. Bunların hedef kitlelere yaygınlaştırılması adına yaptığımız tüm çalışmaların üzerinde titizlikle duruyoruz" dedi,

Taşdemir, Proje kapsamında geliştirilen "MEPOHS" uygulamasında bilgilendirici ve eğitici, gerek çalışanlar için gerekse öğrenciler kesinlikle indirilmesi gereken bir uygulama olduğunu sözlerine ekledi.

Projenin iş sağlığı ve güvenliği üzerine güncel bilgilerin yer aldığı ve on-line eğitim olanağı sunan bu aplikasyon, MEPOHS adıyla Appstore ve Android üzerinden indirilebiliyor.

Toplantıda, öncelikle Yenilik ve Teknoloji Merkezi, CIT No. 20 tescilli, AIDIMME Firmasının Metal İşleme, Mobilya, Ağaç, Ambalaj ve Müttefik Teknoloji Enstitülerine ve FEVEC İnşaat Federasyonunun şantiye alanına teknik ziyaretler gerçekleştirildi. Toplantı, sonuç metninin tüm katılımcılar tarafından imzalanması ve sertifika töreniyle sona erdi.

Kaynak: İHA