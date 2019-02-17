GAÜN Şahinbey Hastanesinin çifte gururu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Hastanesi Merkez Laboratuvarı, yetkinliklerinin doğrulanması ve tanınması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu TSE EN ISO 15189 kapsamında akredite edilirken, Sağlık Bakanlığından ise Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı.

"Ortadoğu'nun sağlık merkezi olacağız"

Gaziantep'in yanı sıra, bölge illeri ve Ortadoğu'dan gelen hastalara güçlü akademik kadrosu ve modern araç gereçlerle donatılmış imkanlarıyla hizmet veren Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin kalitesini her geçen gün daha da artırdığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Hastanemiz Merkez Laboratuvarı Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO 151819 standardında akredite belgesi almaya kazanan 29'uncu ve Türkiye'nin akredite olmuş devlet üniversitesi hastaneleri arasında ise ikinci devlet üniversitesi oldu. Bu, hastanemizin laboratuvarlarının güvenirliği, yapılan analizlerde hasta ve personellerin ihtiyaç duyduğu doğruluk ve kalitenin sağlanmasında uluslararası düzeyin sağlandığının tescilidir. Her geçen gün gerek fiziki anlamda, gerek hizmet kadrosuyla kendisini güçlendiren Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanemiz, Ortadoğu'nun sağlık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Rektör Gür, gerek Türk Akreditasyon Kurumunun merkezi laboratuvar için verdiği akreditasyon sertifikası, gerekse Sağlık Bakanlığından alınan Sağlık Turizme Yetki Belgesinin, GAÜN'ün yanı sıra, Gaziantep ve Türkiye için önemli katkılar sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin ikinci devlet üniversite hastanesi

GAÜN Şahinbey Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin ise, "Laboratuvarımız şuan Türkiye'nin akredite olan 29. laboratuvarından birisi olup, devlet üniversiteleri içerisinde akredite olan ikinci üniversite hastanesi laboratuvardır. Bu akredite, bir yandan laboratuvarımızın kalitesini gösterirken, diğer yandan da tıbbi literatürde tanımlanmış en yeni ve en iyi uygulamaların laboratuvarımıza uyarlandığını da ispatlamıştır. Hastanemizin Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazanması da son derece önemli bir başarıdır. Hastanemiz, gerek dahili, gerekse cerrahi bilim dallarında hepsi birbirinden kıymetli bir kadroyla hizmet vermektedir. Aldığımız bu belge, bu gücü hem üniversitemiz, hem Gaziantep, hem de ülkemiz için kullanmamıza imkan sağlayacak. Sağlık Bakanlığı başvurumuz üzerine, gerekli incelemeleri yaparak hastanemize Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verdi. Bu belge ancak Dünya standartlarında hizmet veren hastanelere verilebilmektedir. Bunun için önemli şeyler yaptık. Söz gelimi, ABD ile özellikle Göğüs Cerrahisi Anabilimdalı olarak önemli görüşme ve bağlantılarımız oldu. Bu bağlantımız da bizi Sağlık Bakanlığı nezdinde ön plana çıkardı. Belki çok yakın bir zamanda Amerikalı hastalarımızı ameliyat etmeye başlayacağız. VIP odaların yenilenmesinden, gelenlerin en güzel şekilde ağırlanmasına, Dünya'nın her yerinden ulaşılmasına imkan veren veri tabanlarının oluşturulmasına kadar tüm altyapı tamamlandı. Onkoloji, Nükleer Tıp, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisinin de aralarında olduğu tüm branşlarda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek hastalara en iyi hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA