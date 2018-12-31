GAÜN’de "Bu bir Mühendislik Konferansı değildir” söyleşisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Endüstri 4.0 Mühendislik Topluluğu tarafından düzenlenen Ufer Media Ajansı CEO'su ve Girişimci ve Yatırım Rehberi Ufuk Ayker'in konuşmacı olarak katıldığı "Bu Bir Mühendislik Konferansı Değildir" konulu söyleşi GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Söyleşide, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ufuk Ayker, öğrencilerin hayata birkaç sıfır önde başlamaları gerektiğini belirterek "Öğrencinin iş hayatına daha iyi hazırlanabilmesi için bir takım eğitimler alması gerekiyor. İşinizde daha kararlı olun. Üniversite yıllarında kendinizi geliştirin. Mühendislik sadece hesap yapmak ve beynin sol tarafını kullanmak değildir. Mühendis, hızlı çözümler üretebilen, asla pes etmeyen bir yapısı olması gerekiyor. Bir takım maddi ve manevi sıkıntılarla karşılaşacaksınız fakat bazı altın kurallar var. Bir mühendisin, ne zaman ve nerede ve nasıl arayacağını bilmesi ve iletişimi çok düzgün olması gerekiyor. AR- GE sürecinde zaman kavramı çok önemli. Bir mühendisin projesini tamamladığında pazarlayabilmesi için projesinin mentorü olması yani kendi işini pazarlayabilecek kadar pazarlamacı olması ve özelikle de sosyal medyayı çok iyi kullanması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA