Gaün’den topluma katkı sağlayacak protokol

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz tarafından, Toplumsal Duyarlılık Projeleri işbirliği protokolü imzalandı.

GAÜN Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda imzalanan protokolde, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür, imzalan bu protokol ile hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi için GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından çalışmalar yapılacağını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Gür, "Bu sözleşme hükümlülerin topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek için hazırlanan ve süreğen bir iş birliği olan Toplumsal Duyarlılık Projelerinin yürütülmesine yönelik esasları içermektedir. Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ortaklığında yapılacak çalışmaların sonunda, yükümlülerin suçlu davranışlardan uzak durmalarını sağlayacak çeşitli hobi edinmeleri ve olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, Üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeyi toplumsal konulara duyarlı ve sorumluluk bilincine sahip gençler yetiştirirken, Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takibi yapılan yükümlülerin ve toplumun ihtiyaç duydukları alanlarda üniversiteli gençler ile birlikte farklı konularda destek verici faaliyetler gerçekleştirmeyi hedefleniyor" diye konuştu.

Protokol törenine; Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Metin Bedir ve Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan katıldı.

Kaynak: İHA