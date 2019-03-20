GAÜN’nün uluslararası öğrencilere sertifika

Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ile 2014 yılından buyana yürütülen bu projenin elde edilen sonuçlarla devam ettirildiğini vurguladı. Prof. Dr. Gür, "Bu projeleri yürütmek kolay değil. Yapılan işlerin çıktılılarının pozitif anlamda topluma katkıları olduğu için, biz daha talep etmeden Hollanda hükümeti tarafından bu projenin devamı isteniyor. Bu yıl 645 bin Euro'luk bir proje bedeli karşısında kapsamında çalışmaları yürütülüyor. Biz sadece eğitim anlamında değil, sizlerin uyum becerilerinizi geliştirmek açısından da çaba sarf ediyoruz. Yakın zamanda Suriyeli ve Türk eğitmenlerimiz ile karma yapılan projenin toplantısına katıldım. Oradan da gördüm ki; hocalarımız ve eğitimcilerimiz büyük bir zevkle çalışıyor" dedi.

Üniversitemizin huzuru çok önemli

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, C++, koro, ritim ve halk oyunları eğitimi gibi toplumla bütünleşen, kendisiyle barışık vatandaşları, özelikle de Suriyeli gençleri yetiştirmek için büyük bir çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şuanda Türkiye'nin en fazla uluslararası öğrencisi olan üniversitelerin başında geliyoruz. 107 ülkeden 4 binin üzerinde öğrencimiz var. Eğer üniversitemiz huzurlu olmasaydı, öğrenciyi durduramazdık. Bu durum bizi mutlu ediyor. Suriyeli öğrencilerin uyumu bizim için çok önemli. Bunun içinde kendilerini hem ifade edecekler. Hem özgür olacaklar. Burada iyi bir eğitim alacaklar. Onlar için en büyük duamız, ülkeleri sulh ve sükûnete kavuştuktan sonra döndüklerinde eğitilmiş Suriye'yi güzel şekilde inşa etmiş insanlar olmaları. 26 ile 28 Nisan tarihleri arasında uluslararası öğrencilerimiz için büyük bir uluslararası öğrenci festivali yapacağız ve bu festivale mutlaka katılmasını istiyorum."

"Üniversitemizde mutluyuz"

Uluslararası öğrenciler adına konuşan Mohamad Alhamzoue ise, Gaziantep Üniversitesi'nde mutlu olduklarını vurgulayarak, bu tarz eğitimlerin öğrenciler için önemli olduğunu ve devam etmesini istediklerini söyledi. Ayrıca, üniversite yönetimine ve eğitmen Doç. Dr. Ahmet Bingül'e teşekkür etti. Konuşmalardan sonra, sertifika törenine geçildi. Törene, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Avni Gökalp, Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir ile uluslararası öğrenci ve eğitmenler katıldı.

Kaynak: İHA