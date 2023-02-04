Gauthier Gallon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gauthier Gallon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gauthier Gallon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gauthier Gallon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gauthier Gallon 23 Nisan 1993 tarihinde Nice şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gauthier Gallon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Gauthier Gallon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gauthier Gallon'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gauthier Gallon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gallon_gauthier/

Gauthier Gallon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gauthier Gallon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gauthier Gallon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gauthier Gallon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Kasım 2014 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2017 yılında US Orléans

1 Temmuz 2019 yılında Troyes

Gauthier Gallon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gauthier Gallon şuan Troyes takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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