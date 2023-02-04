Gautier Larsonneur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gautier Larsonneur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gautier Larsonneur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gautier Larsonneur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gautier Larsonneur 23 Şubat 1997 tarihinde Saint-Renan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gautier Larsonneur Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Gautier Larsonneur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gautier Larsonneur'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gautier Larsonneur Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/glarsonneur/

Gautier Larsonneur Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gautier Larsonneur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gautier Larsonneur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gautier Larsonneur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Brest B

1 Temmuz 2017 yılında Stade Brestois

12 Temmuz 2022 yılında Valenciennes FC

5 Ocak 2023 yılında Stade Brestois

6 Ocak 2023 yılında Saint-Étienne

Gautier Larsonneur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gautier Larsonneur şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gautier Larsonneur Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Plougonvelin (2003-2008), Stade Brest 29 (2008-2014)

Fransa U21 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.