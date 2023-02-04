Gautier Lloris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gautier Lloris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gautier Lloris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gautier Lloris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gautier Lloris 18 Temmuz 1995 tarihinde Nizza şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gautier Lloris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAS ASSIST & GOAL yapmaktadır. Gautier Lloris, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gautier Lloris'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gautier Lloris Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gautier Lloris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gautier Lloris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gautier Lloris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2015 yılında OGC Nizza

11 Ocak 2018 yılında Ajaccio

30 Haziran 2018 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2020 yılında AJ Auxerre

12 Temmuz 2022 yılında AC Le Havre

Gautier Lloris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gautier Lloris şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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