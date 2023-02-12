Gavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gavi 5 Ağu 2004 tarihinde Los Palacios y Villafranca şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Martín Páez Gavira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gavi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Puyol, De la Peña & Sostres yapmaktadır. Gavi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gavi'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gavi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablogavi/

Gavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gavi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 90.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 90.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gavi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2019 yılında Barça U16

1 Temmuz 2020 yılında Barça U19

1 Temmuz 2021 yılında Barcelona

Gavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gavi şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Gavi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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