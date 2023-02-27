Gavi Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gavi Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gavi Thompson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gavi Thompson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gavi Thompson 2 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gavi Thompson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Star Agency yapmaktadır. Gavi Thompson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gavi Thompson'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gavi Thompson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gavi Thompson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gavi Thompson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gavi Thompson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Stumbras

8 Ocak 2021 yılında Hegelmann

Gavi Thompson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gavi Thompson şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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