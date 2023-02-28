Gavin Kizito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gavin Kizito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gavin Kizito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gavin Kizito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gavin Kizito 14 Ocak 2002 tarihinde Kampala şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uganda uyrukludur.Gerçek adı da Gavin Mugweri Kizito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gavin Kizito Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosper Sports Agency yapmaktadır. Gavin Kizito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 3 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Gavin Kizito'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Gavin Kizito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gavin Kizito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gavin Kizito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gavin Kizito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SCV Kampala

3 Ekim 2022 yılında El Ittihad

Gavin Kizito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gavin Kizito şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Gavin Kizito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uganda takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Uganda U20 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Uganda U17 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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