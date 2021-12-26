Gâvur İcadı ne demek, TDK'ya göre Gâvur İcadı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gâvur icadı ne demek? Gâvur icadı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gâvur icadı kelimesi. Peki gâvur icadı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gâvur icadı nedir, gâvur icadı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GÂVUR İCADI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gâvur icadı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gâvur icadı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Batı yapısı teknik eşyaya tutucu çevrelerin verdiği ad

