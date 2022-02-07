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Gaybubet ne demek, TDK'ya göre Gaybubet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gaybubet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gaybubet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gaybubet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gaybubet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gaybubet ne demek, TDK'ya göre Gaybubet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gaybubet ne demek? Gaybubet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gaybubet kelimesi. Peki gaybubet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gaybubet nedir, gaybubet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GAYBUBET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gaybubet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Gaybubet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre gaybubet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göz önünde bulunmama

GAYBUBET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gaybubeti sırasında geçen hadiselere dair tafsilatı bir kere de kulaklarıyla dinlemek istiyor.

GAYBUBET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- gaybubet etmek

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