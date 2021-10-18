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Gayda ne demek, TDK'ya göre Gayda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gayda kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gayda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gayda nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gayda kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gayda ne demek, TDK'ya göre Gayda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gayda ne demek? Gayda TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gayda kelimesi. Peki gayda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gayda nedir, gayda kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GAYDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gayda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gayda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kamıştan yapılmış çift düdük ve tulumdan oluşan, tiz sesli, nefesli, İskoçların millî çalgısı

GAYDA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Her taraftan gayda sesleri kopar, yollar köylülerle dolardı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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