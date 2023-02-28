Gayrat Azizkhuzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gayrat Azizkhuzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gayrat Azizkhuzhaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gayrat Azizkhuzhaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gayrat Azizkhuzhaev 26 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Гайрат Азизходжаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gayrat Azizkhuzhaev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gayrat Azizkhuzhaev'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gayrat Azizkhuzhaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gayrat Azizkhuzhaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gayrat Azizkhuzhaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gayrat Azizkhuzhaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

Gayrat Azizkhuzhaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gayrat Azizkhuzhaev şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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