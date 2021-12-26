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Gayret Kuşağı ne demek, TDK'ya göre Gayret Kuşağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gayret Kuşağı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gayret Kuşağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gayret Kuşağı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gayret Kuşağı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gayret Kuşağı ne demek, TDK'ya göre Gayret Kuşağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gayret kuşağı ne demek? Gayret kuşağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gayret kuşağı kelimesi. Peki gayret kuşağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gayret kuşağı nedir, gayret kuşağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GAYRET KUŞAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gayret kuşağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gayret kuşağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Babaevinden çıkarken aile büyükleri veya erkek kardeşlerinden biri tarafından gelinin beline dolanan kırmızı kuşak

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