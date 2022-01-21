Gayya Kuyusu ne demek, TDK'ya göre Gayya Kuyusu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gayya kuyusu ne demek? Gayya kuyusu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gayya kuyusu kelimesi. Peki gayya kuyusu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gayya kuyusu nedir, gayya kuyusu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GAYYA KUYUSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gayya kuyusu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gayya kuyusu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karmaşık işlerin döndüğü yer veya çok çapraşık durum, gayya

