Gayzer ne demek, TDK'ya göre Gayzer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gayzer ne demek? Gayzer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gayzer kelimesi. Peki gayzer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gayzer nedir, gayzer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GAYZER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gayzer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gayzer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gayzer kelimesi anlamı şu şekildedir:

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