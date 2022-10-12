Gaz kaçıran tüpün yanında sigara içmeye çalıştı! Tüm mahalleli felaketten son anda kurtuldu!

Malatya'da yaşayan bir vatandaş evinde gaz kaçıran tüpün yanında sigara içmek için çakmağı çaktığında bir patlama meydana geldi.

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Gaz kaçıran tüpün yanında sigara içmeye çalıştı! Tüm mahalleli felaketten son anda kurtuldu!

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde meydana gelen kazada tüm mahalleli bir anda sokağa döküldü. Edinilen bilgiye göre, Gebeş Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Ş., gaz kaçıran mutfak tüpünün bulunduğu alanda sigara yakmak amacıyla çakmağını ateşledi. Şahsın çakmağını ateşlemesiyle birlikte gaz kaçıran mutfak tüpü bomba gibi patladı.

Sokak sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda Hikmet Ş. yaralanırken, ihbar üzerine polis, doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaz kaçıran tüpün yanında sigara içmeye çalıştı! Tüm mahalleli felaketten son anda kurtuldu!

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler sokağa giriş çıkışları yasaklayarak çevre güvenliği aldığı olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlamayla birlikte olay yerine gelen Aslanbey Mahalle Muhtarı Tolga Toy hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, ekipler patlamanın sigara yakmak amacıyla ateşlenen çakmağının yol açtığını tespit etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaz kaçıran tüpün yanında sigara içmeye çalıştı! Tüm mahalleli felaketten son anda kurtuldu!

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